Su hermano ha dejado a un lado los numerosos enfrentamientos familiares y no ha dudado en dedicar unas bonitas palabras a su hermana mediante Instagram: “Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien no hay motivo para no felicitarte. ¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud”, confiesa el hijo de la cantante.