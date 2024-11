Antonio Canales asegura que ya está todo solucionado con su casera y le manda un mensaje: "No es legal lo que has hecho"

"Ya se le ha hecho la transferencia, ya no tengo ninguna deuda y no la he tenido nunca en los 12 años que he estado aquí", ha afirmado el artista, destacando que ha solucionado el impago y no tiene deudas pendientes con su casera. Sin embargo, Canales ha expresado su molestia por cómo se ha manejado la situación, especialmente por la exposición pública del caso, algo que considera innecesario.