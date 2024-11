David pide justicia para su sobrino, atropellado por una conductora ebria tras saltarse un semáforo: "Se dio a la fuga. No tiene perdón"

Diego ha explicado que la acusada no era una desconocida, sino alguien cercano a la familia. "Era amiga nuestra. Su novio era conocido y mi hermana incluso se fue con ella a Mallorca", ha compartido, visiblemente afectado. Sin embargo, la rabia de la familia no solo proviene del accidente, sino de las acciones posteriores de la acusada: "En vez de llamar al 112 para socorrer al niño, llamaron a su cuñado para que fuese él. Esto no tiene perdón por ningún lado", ha denunciado.