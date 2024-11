María del Monte se muestra del lado de Isa Pantoja tras su demoledor testimonio: "Espero que ya no lo vuelva a pasar mal nunca más"

La reportera le comentaba que todos en plató estaban "llorando", que su actitud invitaba a "darle cariño" y la cantante replicaba: "No me extraña. Eso es lo que hay que hacer, darle cariño".

Sin embargo, también ha habido pulla como la dirigida a través de redes sociales por Manuel Cortés: "De lo que no se sabe, no se habla y de lo que no se vive, no se opina. Y todo por ganarse un puesto, estoy harto", se quejaba.