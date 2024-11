Mariángel Alcázar, experta en Casas Reales, sobre la foto de doña Letizia: "Parece de una aristócrata más que de una reina"

'Vamos a ver' ha contado con la entrevista a Mariángel Alcázar, periodista experta en Casas Reales, que ha dado su opinión sobre ambos retratos: "Si no los conociéramos y esos cuadros pareciesen en un sitio donde son desconocidos, el rey nos parecería que es el rey, pero la reina no nos parecería porque me parece que es un retrato más de aristócrata que de reina".