Alejandra Rubio llama "marido" a Carlo Costanzia y desencadena la polémica en plató: "Voy a tener un hijo con él"

Y esta forma de denominarle llamaba la atención de Adriana Dorronsoro, pero Alejandra le quitaba importancia: "A ver, voy a tener un hijo con él, no va a ser el señor que me he encontrado en la esquina".

La aludida no sabe qué tiene de antiguo hablar de maridos o "marinovio" como se suele decir y nos confesaba cuáles son sus planes al respecto: "¿El matrimonio es una cosa antigua? Si quieres podemos entrar en eso, yo no me meto con el matrimonio. Es más, yo me quiero casar".