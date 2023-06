Gran estreno, el 6 de julio en Telecinco

Las ocho parejas viajan a República Dominicana sin saber lo que realmente les espera allí y sin conocer de antemano a sus compañeros de concurso

Este nuevo formato original tendrá una gala semanal en Telecinco y contenido adicional y exclusivo en Mitele PLUS

Han viajado a un lugar paradisiaco en República Dominicana con la promesa de vivir unas vacaciones inolvidables en pareja, desconectando de sus trepidantes vidas de celebrities y con la idea de disfrutar a tope, pero lo que encontrarán allí ha superado sus expectativas… para mal. Trabajos extenuantes, jornadas infinitas sin descanso y un sinfín de juegos y pruebas para permanecer en la competición son las verdaderas experiencias inolvidables a las que se enfrentarán las ocho parejas de famosos participantes de ‘¡Vaya vacaciones!’, nuevo reality show que Telecinco estrenará el próximo jueves 6 de julio (22:00h) y que contará con Luján Argüelles como maestra de ceremonias.

Makoke y su hijo, Javier Tudela; Aguasantas Vilches y su pareja, Juanjo Peña; Marta Peñate y su novio, Tony Spina; Cristina Porta y su amigo, Jorge Pérez; Carmen Nadales y su expareja, Rafa Martínez; Luna Zacharías y su hermano, Álex; Isabel Hurtado y su hija, Miriam ‘Corregüela’; y la pareja de influencers Carmen Pina y Rubén Shan son los protagonistas de esta singular aventura desarrollada en Villa del Mar (La Terrenas, República Dominicana), una de las villas privadas frente al mar más impresionantes del mundo.

Las ocho parejas de ‘¡Vaya Vacaciones!’ no solo han viajado a ese lugar creyendo que realmente iban a vivir unas vacaciones idílicas, sino que lo han hecho sin saber quiénes son sus compañeros de aventura. Sus preparativos para el viaje en sus propias casas, sus declaraciones sobre lo que esperan encontrar y su traslado al aeropuerto, por separado, emocionados por embarcarse en la aventura, podrán verse en ‘Rumbo a ¡Vaya Vacaciones’, un programa exclusivo que estará disponible a partir de mañana jueves en Mitele PLUS.

Además, en los días previos al estreno, Telecinco ofrecerá ‘¡Vaya Vacaciones! Extra’, un programa especial para el access prime time que mostrará la llegada de los viajeros a Villa del Mar, donde serán recibidos por Luján Argüelles como auténticas estrellas; sus reacciones al encontrarse unos a otros y sus expectativas sobre sus compañeros de aventura; la gran fiesta de recibimiento con la que se les homenajeará la primera noche; y sus caras al conocer la realidad que les espera.

Diversión, emociones y grandes dosis de entretenimiento son los principales ingredientes de este nuevo formato, en el que habrá giros inesperados, situaciones imprevistas y, sin duda alguna, numerosos momentos para el recuerdo.

La mecánica de ‘¡Vaya vacaciones!’

En cada entrega de ‘¡Vaya Vacaciones!’, las ocho parejas se dividirán en dos equipos para competir enfrentándose a una dura jornada laboral. Limpiar las playas, ejercer como animadores, guías y asistentes para los turistas de la zona, trabajar como camareros en los chiringuitos y restaurantes y encargarse de la limpieza de las habitaciones del hotel serán algunas de sus tareas. Una vez concluidas, cada equipo será evaluado por alguno de los profesionales locales que habitualmente las realizan. Los miembros del grupo que mejor lo haya hecho disputarán un juego de inmunidad en el que una de las parejas conseguirá librarse de las nominaciones y obtendrá, además, un lujo inaccesible para el resto de sus compañeros.

A continuación, tendrá lugar la denominada ‘Ceremonia de las estrellas’: las celebrities participarán en una ronda de nominaciones en la que tendrán que dar el nombre del compañero que, según su criterio, debe abandonar el programa. Los dos concursantes que más votos hayan acumulado quedarán nominados y arrastrarán a sus respectivas parejas a la nominación. De esta manera, al final de cada programa habrá dos parejas nominadas que se enfrentarán a la temida ‘Ceremonia de expulsión’, en la que se someterán a un último y definitivo juego para determinar cuál de ellas se despedirá para siempre del concurso.

Todos estos momentos clave del programa tendrán lugar en un espectacular plató integrado en el paisaje caribeño, en el que el sol, el mar y la arena de Playa Cosón, reconocida internacionalmente como una de las playas más bellas del mundo, serán elementos esenciales.

Contenido exclusivo en Mitele PLUS y soportes digitales

Además del mencionado ‘Rumbo a ¡Vaya Vacaciones!’, Mitele PLUS ofrecerá cada semana, nada más concluir el programa en Telecinco, ‘¡Vaya Vacaciones’ After Show’, un espacio exclusivo para los abonados de la plataforma en el que la pareja expulsada se someterá a una divertida e irreverente entrevista que les permitirá explayarse sobre sus compañeros de concurso y contar los entresijos de su vivencia en Villa del Mar.

Los mejores momentos de este programa, así como la entrega completa de ‘¡Vaya Vacaciones!’ y otros contenidos adicionales quedarán disponibles al día siguiente para su consumo a la carta en Mitele y Telecinco.es.

Las parejas de ‘¡Vaya Vacaciones!’

MAKOKE Y JAVIER TUDELA - Madre e hijo. Necesitan vacaciones por…

Makoke: “Mis más de 20 años en la televisión me han convertido en una imprescindible en los platós y mi día a día está en las portadas de revistas. Estoy viviendo una catarsis total, mi hijo me acaba de hacer abuela, mi novio me acaba de dejar y mi exmarido se acaba de casar con una chica 20 años más joven que yo”.

Javi: “Me acabo de convertir en padre y mi vida ha dado un giro brutal. Ser padre es muy estresante y mi trabajo como actor y modelo no es nada fácil. Necesito desconectar”.

AGUASANTAS VILCHES Y JUANJO PEÑA - Primero cuñados, ahora pareja. Necesitan vacaciones por…

Aguasantas: “Soy la ex de Manuel Cortés y desde hace dos años salgo con Juanjo, el ex de Alma Bollo y padre de su hija. El paso por ‘Supervivientes’ de nuestros respectivos ex nos ha expuesto mucho. Necesito reforzar el amor con Juanjo y no pensar en nada más que en nuestra pareja”.

Juanjo: “Estoy muy enamorado de Aguasantas, sé que es el amor de mi vida, le pese a quien le pese. Pero, a pesar de toda esta felicidad, la exposición mediática se nos está haciendo cuesta arriba”.

MARTA PEÑATE Y TONY SPINA – Pareja. Necesitan vacaciones por…

Marta: “Me considero carismática, sin pelos en la lengua y con capacidad para revolucionar al personal allí donde voy. Estoy pasando un momento muy feliz junto a Tony, estamos muy enamorados y queremos ser padres, pero me está costando y eso me tiene estresada. Antes de empezar el tratamiento para ser madre necesito descansar, desconectar y aprovechar las últimas vacaciones de soltera y sin hijos”.

Tony: “Está siendo un año duro porque el problema de Marta para tener hijos nos está estresando mucho. Nos vendrá bien pasar unas vacaciones solos, sin que nada ni nadie nos moleste para que ella se relaje”.

CRISTINA PORTA Y JORGE PÉREZ - Amigos. Descubrirán en Villa del Mar que van como pareja de concursantes. Necesitan vacaciones por…

Cristina: “Soy periodista deportiva y en ‘Secret Story’ no pasé para nada desapercibida. Acabo de terminar una relación que ha acabado fatal y me ha dejado traumatizada. Espero que mi pareja en este programa no sea ningún enemigo, porque tengo bastantes. Después de comenzar este año tan difícil solo quiero tomar el sol, vivir fiestas increíbles y alejarme del estrés de la gran ciudad”.

Jorge: “Estoy felizmente casado y tengo cuatro hijos, pero últimamente he pasado momentos complicados, mi matrimonio ha corrido serio peligro y eso me ha causado mucho estrés y dolor. Necesito irme de España y desconectar”.

CARMEN NADALES Y RAFA MARTÍNEZ - Expareja que quiere poner a prueba su amistad. Necesitan vacaciones por…

Carmen: “Tras mis rupturas con Rafa me ha costado mucho recuperarme, pero ahora estoy preparada para conocer a gente nueva y ser feliz. Hay secretos sobre mí que solo desvelaré durante estas vacaciones”.

Rafa: “Aunque soy el ganador de ‘Secret Story’, tengo aún muchos secretos que desvelar. He tenido muchas relaciones sentimentales porque me encantan las mujeres, pero ahora estoy soltero y abierto a vivir nuevas experiencias”.

LUNA Y ÁLEX ZACHARÍAS – Hermanos. Necesitan vacaciones por…

Luna: “Participé en un reality de cocina, soy influencer y experta en yoga. Me defino como una persona muy positiva, extrovertida y muy sensible. Ser influencer es muy estresante, necesito relajarme y desaparecer de las redes y de las cocinas durante un tiempo".

Álex: “A los 21 años salí de Lanzarote para cumplir mi sueño de convertirme en futbolista, pero tuve que abandonar tras sufrir varias lesiones. Frustrado y sin saber que hacer, mi hermana me hizo ver el actor que hay dentro de mí. Desde que compartimos nuestra vida con los seguidores de Instagram me encuentro bastante agotado por tener que mostrarme perfecto todo el tiempo. Necesito irme con Luna a un lugar tranquilo donde podamos recargar las pilas”.

ISABEL HURTADO Y MIRIAM ‘CORREGÜELA’ - Madre e hija. Necesitan vacaciones por…

Isabel: "Hace unos meses puse fin a una vida y quiero dar entrada a una nueva. Espero que la fama y el dinero de mi ex puedan reemplazar a una familia a la que ha dañado y perdido para siempre. Mi hija ha sufrido y nos merecemos empezar de nuevo. Necesitamos desaparecer del foco mediático por un tiempo”.

Miriam: “Mi madre y yo estamos viviendo un momento muy complicado y doloroso por todo el tema de la infidelidad de mi padre. Amo viajar y no veo la hora de irnos de vacaciones para olvidarnos de todo este sufrimiento”.

CARMEN PINA Y RUBÉN SHAN – Pareja. Necesitan vacaciones por…

Carmen: “Rubén y yo somos muy presumidos y nos gusta la buena vida. Hasta el año pasado he competido a nivel olímpico en equitación y ahora, como influencer, mostramos nuestra maravillosa vida en nuestras redes sociales, lo cual muchas veces resulta muy exigente”.