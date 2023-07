¡Sube la temperatura en la piscina con el acercamiento de Cristina Porta con Álex Zacharías!

Cristina Porta y Álex Zacharías se han gustado desde el primer momento . Los concursantes de '¡Vaya vacaciones!' no han querido perder el tiempo y desde que han llegado a la villa han iniciado un acercamiento muy cariñoso. Tras haber reconocido en voz alta que hay algo entre ellos, Cristina y Álex se dejaron llevar en la piscina.

"Cristina y Álex están roneando muchísimo", confirmaba Aguasantas después. "Con Álex estoy superbien, no lo voy a negar. No le conocía de absolutamente nada y me parece superbueno pero por otra parte estoy muy desconfiada", explicaba Cristina Porta, que además le confesó a Jorge Pérez su miedo a volver a enamorarse en un reality.