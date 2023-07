Carmen Pina se defiende de las críticas por la forma de tratar a su novio: "Soy buena persona"

Rubén Shan habla de su pasado con Paris Hilton y Carmen Pina rompe a llorar: "No me hace gracia"

Marta Peñate, Aguasantas Vilches, Cristina Porta y Luna Zacharías han criticado a Carmen Pina por su comportamiento con Rubén Shan

La influencer se ha defendido de todas esas críticas con un vídeo que ha compartido en Instagram tras la emisión del primer programa

A Carmen Pina no le hizo ninguna gracia que su novio, Rubén Shan, hablase de su relación con Paris Hilton. Así, abandonó la mesa donde todos estaban charlando y se marchó a su habitación a llorar, provocando la estupefacción de las chicas del equipo de rosa, que no daban crédito a que alguien lo pasara tan mal solo porque su pareja haya tenido ex en el pasado.

Esa reacción, sumada al hecho de que la pareja no se separa en ningún momento en Villa del Mar, provocaron las críticas de Marta Peñate, Aguasantas Vilches, Cristina Porta y Luna Zacharías; especialmente, de las dos primeras, que creen que Carmen Pina coarta a su novio. Esa opinión hizo llorar a Carmen Pina, que no paró de repetir en la gala que ella no limita a su pareja y que es igual de celosa que él.