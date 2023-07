Avance | Luján Argüelles se ve obligada a frenar a los concursantes: "Esto es absolutamente impresentable"

'¡Vaya vacaciones!' ha empezado fuerte. No han hecho falta muchas horas en la villa para que hayan surgido las primeras discusiones pero también los primeros acercamientos.

En el próximo programa, la intensidad no bajará ni mucho menos. En una de las actividades que los concursantes realizan fuera de la villa, Luján Argüelles se verá obligada a intervenir : "Quiero saber lo que está pasando porque es absolutamente impresentable ". Y serán precisamente esas actividades al exterior las que lleven a los participantes al límite: "Esto es extremo".

Además, Álex , que ha sido protagonista del primer acercamiento de la edición, se sincerará con Tony Spina acerca de lo que está viviendo con Cristina Porta : "Me gustaría cultivarlo, tío".

Y en la línea de las tremendas broncas, volveremos a tener novedades: esta vez serán Marta Peñate y Miriam Corregüela quienes se sacarán de quicio en la villa. "Un brindis por la falsedad", brindará la canaria. Y eso será el principio de una noche que acabará con Marta lanzando una fuerte acusación a Makoke : "¡Dile a Toni que le pusiste los cuernos!". Enfrentamiento que se alargará hasta la próxima 'Ceremonia de las estrellas': "Tú no eres nadie para decir si mi novio se merece a una mujer como yo o no".

Pero, aquello que parecía que iba viento en popa entre Álex y Cristina Porta, sufrirá un importante bache: "Tengo que revivir lo peor que he vivido en mi vida. Siento que no aprendo y que soy gilipollas", dirá la periodista entre lágrimas. "Me parece muy fuerte su reacción y ahora llorando y montando todo este show", reaccionará él.