“Me he dado cuenta de que eres muy sibilina”, con esa frase, Marta Peñate ha sido la primera en atacar en la discusión. Makoke, en actitud desafiante, ha respondido con un brindis en su honor. Un gesto que no ha gustado nada a la novia de Tony Spina, que ha lanzado una advertencia.

“Si no me dejas decirte las cosas a la cara, cuando venga el cuadro, no te sorprendas. Eres un mueble, ‘mueblaco”, le decía a la ex de Kiko Matamoros. “Un mueble de los caros”, respondía la madre de Javier Tudela.