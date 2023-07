Álex Zacharías da un paso atrás en su relación con Cristina Porta: "No sé si quiero conocerte"

Álex Zacharías confesó que su concursante favorito era Javier Tudela

La exconcursante de 'Secret Story' no recibió nada bien esta noticia

El hermano de Luna habla de la persona que está conociendo fuera

En el último programa de ‘¡Vaya vacaciones!¡ Cristina Porta se derrumbó tras escuchar decir a Álex Zacarías que su concursante favorito era Javier Tudela. En ‘Vaya Vacaciones extra 3’ hemos podido ser testigos de todo lo que no se vio entre su tenso desencuentro:

“A lo mejor estaba equivocada, no me lo esperaba. Sí que me sentía favorita. Igual era broma, pero después de ver las imágenes veo que no era broma. No me lo esperaba yo, ni nadie del equipo rosa”, ha confesado la periodista.

“Si llegase un momento en el que tuviera que elegir seguramente elegiría a Cristina y Javi como amigo lo entendería, porque yo estaba hablando fuera del juego. Si entramos en el juego obviamente Cristina sería mi favorita. Con Javi es una relación distinta, de amistad, de hermandad, pero si entramos en el juego, y tuviera que elegir obviamente te elegiría a ti”, aclaraba él.

La exconcusrsante de ‘Secret Story’ iba más allá y destapaba los rumores de que el hermano de Luna tenía a una persona especial fuera.

“No entiendo nada, cuando dice que su favorito es Javi, que es sorpresa por primera vez. Creo que él no se ha abierto conmigo como debería, también en otras cosas más personales, se lo ha contado a otras personas y me ha hecho sentir como una pringada por estar por debajo al haberme perdido algo. Yo solo pido una cualidad sinceridad. Ponemos la cartas sobre la mesa y luego ya valoro, pero si no las enseñamos…”, afirmaba.

“Yo ahora mismo estoy un poco descuadrado con todo. Yo siempre he dicho que tengo algo fuera y que iba a ir lento e intentar conocerte”, insistía Álex.

Cansada, Cristina abordaba el tema directamente: “A veces verbalizas que puede ser la mujer de tu vida y otras que me quieres conocer. ¿Tú me quieres conocer?”, le preguntaba.

“No lo sé”, dudaba él. “Creo que ha sido un error por mi parte expresar realmente lo que mi cabeza estaba cuadrando. Peor también necesito mi proceso y mi tiempo para darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Puede que tenga una persona especial fuera, pero no tengo pareja y no quiero cerrarme a sentir cosas por laguna persona dentro de esta casa donde convivimos 24 horas”.