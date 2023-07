Aguasantas boicotea a su equipo y Luján Argüelles le llama la atención: "Es respetar poco el trabajo bien hecho"

El equipo azul ha quedado formado formado por Álex y Luna, Marta y Tony, Cristina y Jorge. Y el equipo rosa por Carmen y Rubén, Makoke y Javi Tudela y Aguasantas y Juan José. Y ya desde el primer momento en el que se formaban los grupos, Aguasantas dejaba claro que estaba descontesta con el azar : "No me hace gracia estar en el equipo rosa, ya no es con Makoke, es que con Carmen ni una palabra, imaginate trabajando juntas".

Aguasantas dejaba claro a sus compañeros que las cosas en la cocina no estaban saliendo bien: "No sabemos cocinar". Y recriminaba a su compañera Makoke que no estuviera en cocina cuando ni ella ni Carmen controlaban este campo. Y avisaba a Juanjo de todo lo que estaba pasando: "estamos aliados con ellos". "Es que no me sale, cuando llevo un color yo lo defiendo", le recriminaba este.