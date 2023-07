Marta Peñate despierta a Cristina Porta y Álex Zacharías tras su primera noche juntos y reúne a toda la villa para que no se pierdan la escena

A la mañana siguiente, Marta Peñate amanecía siendo la más madrugadora de la villa. Después de prepararse su café, abría la puerta de la habitación en la que dormían Cris y Álex y no dudaba en entrar. Sentada en la cama de al lado, empezaba a dar vueltas a la cucharilla hasta despertarles: "Buenos días", les decía.

Una vez habían abierto los ojos, se levantaba y se dirigía la cama en la que ellos se encontraban para sentarse: " ¿Qué tal la noche? ¿Bien? ¿Sabéis que los futbolistas el día antes de un partido no pueden hacer nada? Pierden fuerza. Por esa regla de tres, hoy gano la inmunidad. Pero, ¿qué tal?". Álex le respondía con un "muy bien".

Ella quería saber más: "¿Ha habido beso?". A pesar de que sí que lo había habido, gesticulaban diciendo que no. "¿Qué hacéis haciendo la cucharita si no ha habido beso?". Pero, a pesar de sus intentos, no conseguía entablar conversación con los recién despertados y optaba por marcharse: "Que nadie os perturbe vuestro gran día".