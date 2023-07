Carmen Pina muestra el anillo de compromiso que le ha regalo Rubén y él cuenta cómo lo ha escondido en la villa: “Tiene un valor sentimental”

Carmen se mostraba muy feliz al vivir este momento en el que su chico le ponía el anillo en el dedo, algo que ha querido explicar tras su salida del programa: "Me quedé flipando, me tenía muy engañada , el otro día en la playa me dijo otra vez que me lo pediría dentro de un año o así porque alguien preguntó.

Además, Cuqui Jiménez y Jesús Bolín, guionista y responsable de las redes sociales, le han pedido que les muestr el anillo de compromoiso. "No sé si me sale", ha dicho ella mientras lo enseñaba. "Es que se lo he puesto con pegamento para que no salga", reaccionaba Rubén entre risas, además que ha explicado que aunque es un anillo caso con diamantes eso no ha sido lo importante para él: "Para mí tiene un valor mucho más que económico, para mí el valor es sentimental".