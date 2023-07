Las lágrimas de Juanjo Peña al hablar de los problemas que tiene con Alma Bollo: “Me engañó para firmar un convenio regulador”

El ex de Alma Bollo habla del convenido que le hizo firmar la hija de Raquel Bollo: "Me engañó"

Juan José Peña: "A los tres días de estar el convenio firmado me enteró de que se va a concursar y pone en una de las claúsulas que se queda con la custodia la abuela materna de la niña, Raquel Bollo"

Juanjo Peña, actual pareja de Aguasantas, con la que concursa en 'Vaya vacaciones' y ex de Alma Bollo se ha abierto como nunca desde que está en el concurso con Javi Tudela.

El concursante ha contado los problemas que tiene con Alma Bollo, la madre de su hija, desde hace unos meses, algo que le cuenta a Javi Tudela: "Ultimamente he tenido batallas por mi movida". "A mí me parecen razonables las cosas que me has contado, si su madre está trabajando y no puede verle, dejame estar a mí que soy su padre", apunta el hijo de Makoke.

"Es por lo que he estado luchando, por lo que se ha hecho tan grande esta movida", explica Juanjo y es que afirma que llevan en medio de esto desde que Alma entró en Supervivientes: "Yo firmé un convenio regulador engañándome Alma a mí, me dice que vamos a firmar eso para que conste como que estamos separados, hay una ayuda que están dando ahora para hacernos cargo de los gastos de la niña, creo que te viene bien por los gastos de la manutención".

Y explica más detalles sobre esto: "A los tres días de estar el convenio firmado me enteró de que se va a concursar, me pone en una de las claúsulas que se queda con la custodia la abuela materna de la niña, Raquel Bollo. Otra persona normal te dice: 'me voy a ir a 'Supervivientes', ¿te quieres quedar a la niña mientras yo esté dentro?' Yo soy el padre, tú la madre, cuando salgas seguimos igual".