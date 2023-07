Marta Peñate brota contra Luna en la ceremonia de las estrellas: "¡Se te da muy bien meter mierduqui!"

El 'pink power' se ha roto por completo

Marta Peñate y Aguasantas creen que Álex está molesto porque Cristina pasa mucho tiempo con ellas

Marta y Luna han terminado enzarzándose en una tensa discusión

La paz en el 'pink power' ha estallado por los aires. Marta Peñate ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Luna en la ceremonia de las estrellas. Todo ha comenzado tras ver un vídeo en el que la canaria opinaba de la relación entre Álex y Cristina Porta.

"Es una cosa de los dos, a mi lo que opine el resto me da igual. Las cosas se van a ver con el tiempo. Nos estamos dedicando a disfrutar el uno del otro y no me gusta pensar más allá de esto", se justificaba el de Lanzarote.

"Yo me alegro de que le resbale y le importe tres pepinos lo que cuchicheen detrás de las puertas. La que me da pena es Cris porque tiene unas amistades que no deberían de meterse, o si lo hacen, que hablen con ella. He salido muchas veces de un grupo de amigos tóxicos, que lo único que hacen es criticar a los vecinos", añadía su hermana.

En ese momento, Marta brotaba contra su compañera: "Lo que se dijo ahí ya se lo he dicho tanto a uno como a otro. Aquí la única persona que se mete en las amistades de Cristina es tu hermano. Y tú metes mierduqui cuando puedes, que se te da muy bien Luna Lunera".

Cristina Porta intentaba poner paz y defendía a sus amigas de las acusaciones de Luna: "Tiene mucho tacto, no me han dicho que no esté con Álex. Creo que están haciendo un sobresfuerzo para no enfadarse muchísimo con ellos porque saben que a mi me lo van a complicar", aseguraba la exconcursante de 'Secret Story'.