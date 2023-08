Luna Zacharías desvela detalles de la intimidad de Cristina Porta y Álex: "Me lo ha contado ella"

Luna y Álex Zacharías se han estado divirtiendo y haciendo un repaso de su concurso en ‘Vaya vacaciones After Show’ y también ha habido tiempo para hablar de algunas intimidades.

Unas preguntas de lo más íntimas han hecho que Luna responda si alguna vez se ha disfrazado en la intimidad para su pareja, al igual que Álex ha contado lo que hubiera pasado en la villa si no hubiera habido cámaras: “Muchas cosas, creo que con Cris hubiera todo mucho más intenso de lo que ha sido, nos hemos cortado un poco por las cámaras y por la situación personal de cada uno”.

Además, hemos querido saber lo que ha pasado debajo de las sábanas entre él y Cristina, momento en el que Luna no ha dudado en decir lo que sabe por parte de la periodista: “Hay un chisme que me contó el otro día Cris, dentro de la habitación no solo pasaron debajo de las sábanas, sino que mi hermano se metió en la ducha y le pidió a Cris que le mirase desde lejos”.