Aguasantas y Juanjo descubren la reacción de Alma Bollo y Manuel Cortés a su participación en ‘¡Vaya vacaciones!’: “No son reyes de España”

Los hijos de Raquel Bollo veían en directo su video de presentación en el que Juanjo decía que necesitaban entrar en ‘¡Vaya vacaciones!’ porque sus ex habían participado en ‘Supervivientes’. Alma se echaba a reír, Manuel era el primero en tomar la palabra: “ Se retratan por sí solos , me parece increíble, de verdad”. “La presentación me ha encantado”, decía ella.

“Yo nunca he negado por qué soy conocida. No tengo que ir ocultando que soy la ex de Manuel”, respondía Aguasantas al finalizar el vídeo. “No son reyes de España. Vinieron arrastrados por la relación que su madre tuvo con una persona”, añadía Juanjo. “De ahora en adelante vamos a decir que somos los exyernos de Chiquetete”, finalizaba ella antes de que todos sus compañeros dieran su opinión al respecto.