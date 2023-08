Makoke brota contra Marta Peñate por hablar de su affaire con Julio Iglesias: ¡Parece que eres cortita y no te enteras!"

“Yo que soy una chica que no soy sevillana, ni de gitaneo, y no entiendo, a mí Chiquetete me suena más por Isabel Pantoja que por sus canciones. ¿Ahora Chiquetete es Julio Iglesias? ”, respondía la novia de Tony lanzando una pullita a Makoke por su affaire con el cantante de ‘Hey’.

“No tengo que cenar 20 veces con ella para ser su amiga. Ya te lo he explicado 20 veces, parece que eres cortita y no te enteras”, brotaba Makoke. “No me llames corta, si tienes sueño vete a dormir, pero no te canses”, zanjaba Marta.