Cristina Porta recibe un emotivo mensaje de Álex Zacharías: "Te llevo conmigo"

La última expulsión de '¡Vaya vacaciones!' separó a Cristina Porta y a Álex Zacharías

Su historia dentro del programa ha sido corta pero intensa y, aunque su despedida apuntaba a que iban a continuarla fuera, ella no puede evitar las dudas

Ahora la periodista ha descubierto el mensaje que le ha dejado él tras su marcha

La última expulsión de '¡Vaya vacaciones!' separó a Cristina Porta y a Álex Zacharías. Él tuvo que abandonar la villa con su hermana Luna, pero no sin antes dejar un regalo a la periodista debajo de su almohada. Su historia dentro del programa ha sido corta pero intensa y, aunque su despedida apuntaba a que iban a continuarla fuera, Cris no puede evitar las dudas.

En una nueva ceremonia, Luján Argüelles le preguntaba a Porta cómo se encontraba y qué asuntos le rondaban la cabeza. Ya hacía días que Álex se había marchado, pero Cris pronunciaba su nombre y se expresaba delante de todos sus compañeros: "Le echo más de menos de lo que esperaba", comenzaba.

"Pensaba que, obviamente, me iba a faltar aquí, pero no tanto", seguía. Entonces la presentadora le daba la información que ella necesitaba: "Cristina, Álex no se ha olvidado de ti". Y, para calmar aún más sus miedos, Luján daba paso a un vídeo.

Las palabras de despedida de Álex

Álex aparecía en la pantalla y lo hacía para dedicar un mensaje exclusivamente a Cris: "Me ha encantado compartir estas aventuras contigo y esta experiencia. Me llevo muchísimas cosas buenas de ti. Me has enseñado muchísimo, eso me lo voy a llevar también dentro. Seguramente nos veamos a la vuelta y vamos a ver qué pasa", empezaba. "Muchas gracias por todo, de corazón. Te aprecio muchísimo y te llevo conmigo".

La reacción de Cristina Porta