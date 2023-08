¡Momentazo! Makoke y Marta Peñate se reconcilian ante el asombro de Tony Spina: "Perdón si te he hecho daño"

Marta Peñate y Makoke se han pasado todo el reality discutiendo

La canaria ha tenido numerosos ataques de celos por la exnovia de Tony Spina

Las participantes se han fundido en un abrazo y han enterrado el hacha de guerra

Desde que comenzó '¡Vaya vacaciones!', Marta Peñate y Makoke han protagonizado un sin fin de enfrentamientos. La novia de Tony Spina y su ex chocaron desde el primer momento y no ha sido hasta el último momento en el que han enterrado el hacha de guerra.

Todo comenzaba después de la prueba para convertirse en finalistas, en la que Makoke se rompía un diente. La canaria reprochaba a Javier Tudela su comportamiento y alababa la energía de su archienemiga:

"Javi tú también...Me han dado unas ganas de meterte y darte una colleja. Tú metiéndole prisa y tu madre con un diente menos. También te digo, con 50 y algo años que tendrá, yo no me arrastró por ahí", comentaba la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Aunque no lo parezca, es un piropo", aseguraba el italiano.

La colaboradora aprovechaba para disculparse con Marta: "Te pido perdón si he dicho algo que te ha molestado, pero yo no lo he sentido, de verdad, este hombre no se lo merece y os queréis muchísimo. Enserio te pido perdón si te he hecho daño", decía Makoke. En ese momento, ambas se fundían en un emotivo abrazo.

"Quizás no nos hemos entendido, yo soy pesada, entro en bucle. Pero en ningún momento, te lo juro, te lo digo con el corazón en la mano, no tengo esa maldad. Ojalá llegué yo a los 50 años con ese cuerpazo que tu tienes, esa energía que tu tienes y todo", respondía Marta aceptando sus disculpas.