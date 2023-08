Tony y Marta protagonizan el momento más romántico de '¡Vaya vacaciones!': "Quiero que tengamos un hijo"

"Yo nunca había discutido con Tony, aquí he discutido todo lo que no he discutido en mi relación con él. Cuando yo vine aquí y vi a Makoke no era algo que me atormentara, yo quise jugar con ella, tomárnoslo desde el humor porque soy algo celosa, pero el juego me acabo comiendo. Sin embargo, todo esto me ha demostrado que Tony es el amor de mi vida", aseguraba la canaria.