Javier Tudela y Tony Spina tienen muy buena relación desde que el italiano era la pareja de Makoke. Su ruptura no significó que su amistad desapareciera, es más, ha llegado hasta ‘¡Vaya vacaciones!’… pero con altibajos.

El hijo de Makoke estaba muy decepcionado con su amigo porque, en la prueba que les enfrentó a él y a su madre contra Aguasantas y Juan José Peña y en la que se jugaban un puesto en la final, no se posicionó de su lado.

Javier Tudela aprovechó ese momento para contarle a Tony un comentario suyo que le había molestado: “Me ha jodido que no dijeras claro y rotundo que querías que ganase yo”. Luego, mirando a cámara, añadió: “Prefirió a los aguasantos y me parece poca lealtad por su parte”.