Jorge Pérez no dudó en contestarla: “Yo no me doy por ofendido. Cuando me encontré que venía con Cristina, yo me complemento con ella. Ella ha hecho a nivel reality y yo a nivel pruebas. Tú lo estás haciendo por el despecho de que yo he dicho que ellos [Aguasantas y Juan José Peña] se lo merecen más [estar en la final]. No pasa nada, no me ofende”, dijo, visiblemente enfadado.