Lo hizo a través del móvil y con un mensaje de voz en el que no faltaron las palabras de cariño y una declaración en toda regla. Esto fue lo que le dijo la amiga de Jorge Pérez al hermano de Luna Zacharías nada más alzarse con la victoria en el reality.

“Hola, Álex. Estoy en el sofá de Villa del Mar. No te voy a decir lo que ha pasado, pero me ha encantado tu mensaje, el vídeo estaba superguapo. Ya sé que estabas en Lanzarote y estoy supercontenta”, empezaba diciendo.

“He pensado mucho en ti. Me faltaste en mi cumpleaños. He llevado tu camiseta, me puse tu perfume y tengo muchas ganas de verte”, declaró, muy emocionada, la ganadora del reality show de Luján Argüelles. ¡Vaya momentazo!