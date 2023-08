Makoke se sincera en el 'After Show' de '¡Vaya vacaciones!'

Jesús Bolín y Cuqui Jiménez entrevistan a Javier Tudela y a su madre

Javier Tudela: "Ella es de Casera, agua con gas, vinito, cerveza..."

Makoke es una auténtica caja de sorpresas y, aunque creíamos saberlo todo sobre la madre de Javier Tudela, en el penúltimo programa de ‘¡Vaya vacaciones! After Show’ hemos descubierto algo nuevo sobre ella.

La mujer que se ha sentado en multitud de polígrafos, colaborado en varios programas de televisión y participado en más de un reality show, se ha abierto como nunca tras quedar finalista en ‘¡Vaya vacaciones!’ y ha hecho una impactante confesión.

La madre de Javier Tudela ha contado algo que nadie sabía y que ha dejado boquiabiertos a los presentadores del programa, Jesús Bolín y Cuqui Jiménez. Una información que ha corroborado su hijo y que es de lo más sorprendente.

La impactante confesión de Makoke tras ‘¡Vaya vacaciones!’

Mientras hablaban de las discusiones que tienen con madre e hijo, Javier Tudela ha hecho una confesión que ha sorprendido a propios y extraños: “Ella no puede beber agua. No le gusta beber agua y no la bebe”, decía el hijo de Makoke.

Tras escuchar las palabras de su retoño, la ex de Tony Spina no dudaba en hacer una puntualización: “Bebo agua entrenando. Me tomo dos litros y una vez que me los he tomado, se acabó”, declaraba la colaboradora de ‘Fiesta’.

Unas declaraciones que Javier Tudela no tardaba en desmentir, asegurando que su madre no bebía nada de agua. “No me gusta el agua, no me gusta comer con agua”, decía la colaboradora de Telecinco.