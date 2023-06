Rubén Shan y Carmen Pina son la octava pareja confirmada de ‘¡Vaya vacaciones!’

Rubén Shan y Carmen Pina formarán parte del elenco de concursantes de ‘¡Vaya vacaciones!’. Ellos son la octava pareja confirmada y hay que decir que, aunque no tienen mucha experiencia televisiva, son unos auténticos expertos en redes sociales.

Fue en este último trabajo donde sufrió un accidente que estuvo a punto de costarle la vida: “Sufrí un accidente mortal, me apuñalaron. Estuve un mes en coma y hospitalizado casi seis meses”, declaraba en el vídeo de presentación.

“Los médicos me dijeron que no volvería a hacer deporte, que me quedarían secuelas en el corazón y en los pulmones”, decía el ahora concursante de ‘¡Vaya vacaciones!’. Contra todo pronóstico, pudo volver a boxear, quedó campeón y le ficho él equipo olímpico.