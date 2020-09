Frigenti presume de abdominales y carga contra Fani en su cena: “Me he sentido pisoteado”

Fani no ha dejado títere con cabeza durante toda la velada. Ha comenzado criticando el entrante y reconociendo que se estaba quejando sin razones, pero la cosa ha ido a más y la tensión ha aumentado por momentos. “No te has comido un tartar como este en la vida… una cosa es que no te guste y otra cosa es que mientas con el sabor de los platos”, reprochaba el anfitrión.