Amador Mohedano habla sobre la relación de Rocío Jurado e Isabel Pantoja: "Eran amigas pero luego hubo cosas"

" Eran amigas pero luego cambiaron unas cosas . No fue culpa de ellas. Los mánagers teníamos que ponernos de acuerdos en cosas y no resultó. Fueron dos puntos de vista diferentes", decía.

No es lo único que confesó Amador. Después Frigenti le preguntó por 'Sálvame' y no se cortó en mandar un 'recadito' a algunos colaboradores: "Hay muchas veces que se falta el respeto. Hay muchos que quieren ser protagonistas y a veces no se entiende nada. Hay algunos que tienen muy mala hostia. No voy a decir nombres porque no quiero", respondió molesto.