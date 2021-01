Jorge Sanz sorprenderá a sus invitados con una cena al aire libre: este martes, a las 23:00 horas

A lo largo de la velada, el actor tendrá que lidiar con las exigencias de Ana María Aldón y las insistentes preguntas de Avilés, que no flaqueará en su intento de conseguir titulares por doquier. Un detalle con el que los comensales no contaban es con el hecho de que la cena de Jorge Sanz iba a tener lugar en el jardín de su casa y que su perro y algunas moscas y avispas también se apuntarían a la velada… con picadura incluida para María Jesús Ruiz. En una noche cargada de situaciones impensables, sólo podía faltar el poder del anfitrión, al que en este caso todos tendrán que votar a la cara.