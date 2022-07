Emma García consuela a Jennifer Lara, rota tras entregar su hija a su expareja: "Búscate un buen abogado"

Jennifer se trasladó hasta Alicante, tras estar meses sin encontrar trabajo en Valladolid. Antes de esto, intentó por todos los medios hablar con su ex, mediar y llegar a un acuerdo y este no quiso. Una vez en Alicante, empiezan los problemas. Durante año y medio, el padre no ve a su hija, pero Jennifer asegura que nunca se lo ha impedido: "Me denunció por secuestro y se le desestimó por lo civil". Jennifer ha pedido testificar a unos policías que corroboran su versión del día en el que el padre no se presentó a ver a su hija.