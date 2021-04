'Viva la vida' (18/04/21), programa completo HD

Disfruta del programa completo de 'Viva la vida' del sábado 18 de abril

“Hola, me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado”. Así se presenta el primer papá gestante de España, que concede una entrevista exclusiva en ‘Viva la vida’: “Para mí, es todo un avance porque es donde siempre he querido estar”. Rubén es una persona trans que siempre tuvo claro que que quería gestar a su propio bebé: "Sé que va contra toda ley escrita. Pero si no hay referentes no sabes que puedes existir". Hablamos en directo en el plató con Rubén.

Si la relación entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, es mala, y la de la joven con Fidel Albiac, no es mejor. En sus primeras apariciones televisivas (GH VIP y Supervivientes), la joven Rocío dejó ver que no le cae bien el marido de su madre, que cree que no ha ayudado a que entre ellas haya buena relación e incluso llegó a insinuar que es el culpable de que Carrasco no le coja el teléfono. Pero no siempre tuvieron esta relación.

Julia Janeiro Campanario acaba de cumplir 18 años y en apenas 24 horas ya se ha convertido en una de las jóvenes más buscadas del momento. La hermana menor de Andrea es toda una influencer en redes sociales y una auténtica apasionada de la moda y el maquillaje.

Julia está enamorada y lleva algo más de un año saliendo con Brayan Mejía, un jugador de fútbol de 20 años español pero con ascendencia colombiana. Brayan juega en el Aranjuez F.C. y allí, tal y como nos han asegurado, tienen órdenes de no hablar sobre el tema.

Esta semana Terelu Campos daba una entrevista en una conocida revista en la que hablaba de su hermana y de su hija, unas palabras que han gustado a Alejandra Rubio pero que no han dejado indiferente a Carmen Borrego.

En la exclusiva, Terelu aseguraba que su hermana es psicológicamente más débil que ella "de aquí a Lima" y que las cosas que les suceden le afectan hasta tal punto que llegan a desestabilizarla. Carmen ha contestado a su hermana desde el plató de 'Viva la vida' diciéndole que no va a echar un pulso con ella "para ver cuál de las dos es más fuerte" más porque le parece absurdo, pero que ella ha sufrido cosas que le han hecho ser fuerte, más de lo que los demás creen: