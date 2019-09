La fría respuesta de Rocío Carrasco tras un intento de acercamiento de su hija: “No vuelvas a llamar a esta casa”

Los colaboradores de ‘Viva la vida’ han hablado sobre la situación de Antonio David Flores , Rocío Carrasco y Rocío Flores , la hija de ambos que ejerce como defensora de su padre en el plató de ‘GH VIP’. Diego Arrabal afirma que Rocío Carrasco “ha ‘prohibido’ a su círculo de amigos, etc. hablar de este tema. Y ella lo que ha dado a entender es que no ha visto nada de la televisión”.

José Antonio Avilés ha desvelado un episodio que, según él, le contó Antonio David relativo al pasado de la familia: “Antonio David cuenta que su hija ha llamado a su madre y, en una determinada fecha, ella le dice: 'No vuelvas a llamar a esta casa porque yo no soy tu madre ni quiero volver a hablar contigo”. Ángela Portero ha confirmado parte de esta información, aunque dice no se pronunciaron las palabras de “yo no soy tu madre” en ningún momento.