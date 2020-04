Marta López llora desconsolada por el vídeo de Alfonso Merlos con Alexia Rivas: "Es muy vergonzoso"

La colaboradora no puede evitar emocionarse nada más iniciar una conversación en directo con Emma García. Llora por las continuas muestras de cariño que ha recibido por parte de amigos y colaboradores en este duro momento que está viviendo.

“Es una situación muy difícil. Esto es muy vergonzoso”, asegura entre lágrimas. La presentadora le intenta animar alegando que ella no ha tenido la culpa de lo que ha pasado y que no debe sentirse avergonzada: “Menos mal que esto ha pasado ahora y no más tarde”, le dice Emma.