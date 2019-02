Para ti, Ainhoa

Hace unos meses Ainhoa estaba en su casa y apareció su ex, al que no veía desde hacía años. Sin mediar palabra, en cuanto abrió la puerta, la golpeó, robó y violó. Y después, se marchó. Ainhoa lo denunció, aunque aún sigue sin noticias. Y ha sufrido y padecido desde ese día lo que ella solo sabe.

Con lágrimas en los ojos y con una impotencia que me cuesta trasmitir, quiero decirte Ainhoa, que no he conocido persona más valiente que tú. La vida te ha zarandeado, y bien, pero tú siempre sacas fuerza, alma, rabia bien dirigida y energía para vivir.