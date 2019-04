Cuídate y siéntete mejor con el nuevo número de la revista Viva la vida

Tu cuerpo parece ir por libre. No te sucede solo a ti. A partir de los 40, el metabolismo se ralentiza y el organismo se muestra como más perezoso para todo. ¿Dónde se nota más? Sí, lamentablemente, a la hora de adelgazar. Los dos o tres kilos de más parece que les cuesta marcharse mucho más que cuando eras joven.

Pues bien. Eso tiene solución y a ello dedicamos un completo reportaje asesorado por médicos

y nutricionistas. Si sigues nuestros consejos, verás como llegas al verano en plena forma, en tu peso perfecto y, lo que es más importante, con la seguridad de no volver a coger los kilos extra. Pero además de eso, este mes es el de la puesta a punto total: empezando por ti y terminando por tu casa. Pon tu piel a tono, renueva el armario sin gastarte una fortuna, haz un poco de ejercicio y dale a tu casa aire de verano. Si eres de las que has ido acumulando trastos en la terraza, te damos también un montón de buenas ideas para que aproveches los metros de más que te brindan terrazas y balcones que muchas veces tenemos descuidados y que puedes trasformar con un poco de gracia en tu pequeño oasis de primavera.

Tienes ante ti un mes para prepararte por dentro y por fuera. Ponte manos a la obra ya, porque el tiempo

vuela y no hay que dejar mucho para el futuro.