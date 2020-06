El inspector Monterroso o su propia hija: Estos son los peores enemigos de Bandeira

No solo el alzheimer juega en contra de Nemo Bandeira y su negocio familia. La llegada del nuevo inspector de policía y la negativa de su hija ilegítima a dejarse ayudar por él son solo algunos de los peligros con los que tendrá que luchar Bandeira para que todo salga tal y como quiere.

Lara: Aunque Nemo Bandeira está haciendo todo lo posible para acercarse a su hija ilegítima, Lara no parece estar dispuesta a cambiar de opinión. No piensa perdonarle lo mal que se portó con ella y con su madre y tiene claro que su dignidad no se compra.