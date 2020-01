Mario se sincera con Nina: "Te utilicé para conseguir lo que quería"

Mario Mendoza quiere empezar una nueva vida en Oeste pero los Bandeira no parece que se lo vayan a poner fácil. Tras regresar a su pueblo, el que fuese la mano derecha de Nemo decide ir a hablar con su todavía mujer, Nina Bandeira, que está dispuesta a olvidarlo todo para ser feliz a su lado. Pero Mario tiene claro que no la quiere y se muestra sincero con ella: "Te utilicé para conseguir lo que quería". Nina, molesta por su confesión, le promete luchar por él hasta el final: "No voy a rendirme y no te lo voy a poner tan fácil. Aunque no te guste, voy a luchar por ti hasta el final".