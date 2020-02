Un chivatazo de Lara pone en peligro de muerte a Mario Mendoza

Todo el mundo sabe que a Nemo Bandeira le quedaba poco tiempo, pero nadie se esperaba que su presunto final fuese tan pronto. "La pérdida de las funciones cognitivas ha sido fulminante. Ve, oye, pero no habla ni interactúa con los demás y me temo que no es consciente de lo que le decimos", este es el duro diagnóstico que su familia escucha tras el grave accidente cerebral que deja a Nemo en silla de ruedas y sin poder interactuar.