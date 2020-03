Nemo Bandeira se 'reencuentra' con su hijo Carlos: "Siempre te he querido papá"

"¿Eres tú hijo mío? No puede ser. Te he echado de menos hijo, ha sido todo tan repentino. Siento mucho lo que te pasó", dice emocionado. "¿Lo que pasó? ¿Cómo si tú no hubieras tenido nada que ver? Por tu culpa perdí a Alejandro. Por tu culpa me enganché a esa mierda papá", le asegura Carlos.