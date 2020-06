El fin de Nemo podría estar muy cerca: Las claves de su declive

Aunque Nemo ha sido capaz de ocultarle a su familia la grave enfermedad que padece, el alzheimer comienza a tener síntomas cada vez más visibles que podrían estar a punto de hacerle perder el control de la situación.

Aunque Nemo Bandeira todavía se acuerda de las personas que forman su círculo más cercano, su neuróloga le asegura que le queda poco tiempo siendo dueño de sus recuerdos. Bandeira no puede contener la ansiedad que le produce saber cuál será su futuro no muy lejano y que no puede hacer nada para evitarlo. Por primera vez algo se le escapa de sus manos y el poder que ejerce sobre Oeste y sus gentes no le servirá para nada.