Nadie dice la verdad en Oeste: Las mentiras de Nemo y su entorno

Casi nada en Oeste es lo que parece y poco a poco se van destapando algunas de las mentiras que afectan a la familia Bandeira y a su círculo más cercanos. Cuando Nemo Bandeira atraviesa el peor momento de su vida, todo a su alrededor se complica y su hijo Carlos descubre quién es en realidad su padre.

Después de recibir por parte de un anónimo una foto en la que se puede distinguir perfectamente a Malcolm con su mujer y su hijo , Lara acude a su oficina para pedirle explicaciones y dejarle claro que lo suyo se ha terminado. El nuevo hombre de Bandeira admite que tiene un hijo, pero asegura que la historia con su pareja ha llegado a su fin. Esto no es lo único que descubre Lara en la foto, también se da cuenta que Mario Mendoza ha sido el encargado de tomar la instantánea.

Tras descubrir la enfermedad que padece su padrino y de que su todavía mujer le haga dudar de si Nemo dice o no la verdad, Mario Mendoza decide hacerle una visita sorpresa a su neuróloga que acabará de una forma fatídica . Tras salir corriendo muy asustada, un coche la atropella y su cuerpo sin vida yace en la carretera ¿Qué hará Mario para ocultar la verdad?

Mario no tarda en contarle a su todavía mujer que Nemo Bandeira sufre alzheimer y que pronto no recordará nada, lo que le hace estar más cerca de hacerse con el poder de su padrino. Ella, lejos de dejarse llevar por la compasión, le aconseja a Mario que no confíe en él y le deja claro que todo podría ser un plan para salir airoso de un juicio en caso de que un día sus turbios negocios le hagan sentarse en el banquillo de un juzgado. Pero, ¿es todo una estrategia de Elisa para alejar a Mario de las empresas de Bandeira o realmente sospecha que todo podría ser la estrategia más sucia de Bandeira?