Ana María cuenta cómo se tomó Ortega Cano su participación en 'SV': "Se tiró varios días sin hablarme"

Carlos Sobera quería saber cómo se había tomado el diestro la entrada de Ana María Aldón en ‘Supervivientes’ y la diseñadora nos ha dejado con la boca abierta: “Se tiró varios días sin hablarme”. Ana María nos ha contado cómo al principio el torero no se creía la noticia : “Me dijo que me lo pensara muy bien y después se dio cuenta de que iba en serio ”.

Su hijo de siete años, encantado con una ‘mamá superviviente’

Ana María tiene con Ortega Cano un hijo, el pequeño José María que tiene tan solo siete años: “Cuando le dije que iba a ‘Supervivientes’ me dijo que quería ver cómo me tiraba desde el helicóptero y deseó que no me echaran la primera semana”.