La dura infancia de Jeremy: "Con cuatro años conocía todos los tipos de drogas, había colas de toxicómanos en mi casa"

Hasta el plató de 'Volverte a ver' han llegado Adelina y Jeremy, abuela y nieto , para cumplir sueño. Ese sueño no es otro que el de recuperar a Agoney , el hermano pequeño del que le separaron cuando éste solo tenía 4 años de edad.

En una ocasión, alertada por una redada que estaba teniendo lugar en el barrio de los niños, Adelina, la abuela paterna de los hermanos, se presentó en el domicilio de sus nietos para intentar sacarlos de allí, pero solo logró salvar de aquel infierno al mayor, Jeremy: " Estaba desnudo y le costaba respirar porque era asmático (…) No vi a Agoney, pero a los pocos días volví a por él y le encontré en la calle descalzo con las manitas negras (…) Su abuela materna comenzó a insultarme y a tirarme macetas y tuve que huir de allí sin el niño (…) Al tiempo, los servicios sociales me dijeron que Agoney estaba con una familia de acogida que finalmente le adoptó".

Hoy, Adelina y Jeremy han recuperado por fin a su pequeño Agoney, que se ha convertido en un gran chico deportista que estaba deseando conocer su origen: "Fui adoptado con siete años y ahí comenzó mi vida realmente, yo no recuerdo nada antes de eso, pero me gusta conocerles, quiero tener relación con ellos, no sabía nada de lo que había pasado".