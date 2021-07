Inma consigue cumplir uno de sus mayores sueños en la vida: conocer a uno de sus hermanos biológicos

El programa ha conseguido encontrar a su hermano pero no a Vanesa, y tras entregarle el mensajero de ‘Volverte a ver’ una pizarra y una tiza, Juan Jesús ha decidido venir al plató. Ha llegado muy nervioso sin saber muy bien quién le esperaba, cuando ha visto los ojos de Inma no la ha reconocido porque nunca antes la había visto. Ella le ha pedido conocerlo, quiere recuperar el tiempo perdido.

Juan José está dispuesta a conocerla pero no quiere saber nada de su madre biológica, “fue la que me abandonó, me dejó con 3 años en la puerta de mi abuela y se fue a comprar y no volvió”, ha asegurado. Pero Inma le ha prometido que esta relación solo va a ser entre los dos hermanos.