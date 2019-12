Leila pide perdón a su padre adoptivo por no estar a la altura como hija y le hace una proposición

Leila creció en el seno de una familia llena de amor junto a sus padres adoptivos, Antonio y Ángeles, pero su historia no ha sido fácil. La madre biológica de Leila no pudo hacerse cargo de ella y sus otros hijos así que fueron destinados a una casa de acogida. Leila tuvo suerte y sus abuelos maternos quisieron hacerse cargo de ella pero por motivos legales no pudieron adoptarla.