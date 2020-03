Conoce a su madre y descubre la mentira de su vida: "Tu mamá no es Maruja, soy yo"

Gritos, amenazas, discusiones… Claudette quiso huir de Perú con sus dos hijos para evitar el calvario que estaba viviendo, pero le fue imposible. Pidió ayuda a la embajada para salir de Perú. Allí le recomendaron que se fuera sola e intentara sacarlos a ellos más adelante. Desde entonces ha vivido en varios países y su empeño por recuperar a sus hijos no ha cesado nunca. Su gran miedo es que ellos no sepan siquiera de su existencia.

Su hijo Gustavo ha acudido al plató y se ha quedado descolocado al conocer la noticia, pues él no tenía ni idea de esta historia: “No me lo puede creer, ¿me han mentido durante veinte años entonces?”, se preguntaba. Claudete le confirmaba su teoría: “Sí, tu mamá no es Maruja, soy yo. Hice una promesa de que volvería y la estoy cumpliendo hoy”. Gustavo ha creído sus palabras: “Conozco a mi padre y te creo, veo cómo es mi padre y mi familia. Veo capaz de hacer todo eso”.