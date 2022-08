La sobrina de José María Aznar, a punto de ser desahuciada: "Mi tío se está enterando por televisión"

Verónica Dulanto anunciaba al inicio del programa que una famosa de este esta país atravesaba por el que sin duda es el momento más complicado de su vida . Esta mujer ha decidido visitar el plató de ‘Ya es verano’ para hacer pública su situación y lanzar un mensaje de socorro . Esta mujer no es otra que Aran Aznar , la sobrina del expresidente del Gobierno.

Aran se siente desesperada porque en estos momentos se enfrenta a una orden de desahucio por no poder hacer frente al pago del alquiler de la vivienda en la que vive con su hija . Aran se encuentra sin trabajo y únicamente recibe una ayuda estatal por su condición de mujer maltratada .

Aran ha contado en el plató de ‘Ya es verano’ que los propietarios de la casa en la que se encuentra arrendada pretenden echarla a la calle: “El alquiler me cuesta 400 euros pero yo con la pequeña ayuda que percibo no tengo casi ni para pagar la luz y la comida”.

Desde que la sobrina de José María Aznar participó en ‘Supervivientes’ su vida ha cambiado radicalmente: “Cuando salí del reality monté una empresa de eventos pero no me fue bien y desde entonces estoy sin trabajo y sin recursos ”.

Aran tiene 48 años y, pese a la complicada situación que está viviendo, no ha pedido ayuda a su tío: “Ni él ni el resto de mi familia saben que estoy aquí, saben la situación en la que estoy pero no les he pedido ayuda”.