Los mensajes subidos de tono de Víctor Janeiro a otra mujer: las pruebas de su deslealtad a Beatriz Trapote

Las pruebas que destapan la deslealtad de Víctor Janeiro a Beatriz Trapote.

Mensajes subidos de tono y fotos que escandalizan a los colaboradores de 'Ya es verano'.

Irene, amiga especial de Víctor Janeiro: "Me da pena por Beatriz Trapote, que se entere así".

Irene López asegura haber mantenido una relación con Víctor Janeiro a lo largo de cuatro años y acude a 'Ya es verano' para contar todos los detalles de esta presunta deslealtad por parte del torero. Para apoyar su testimonio, Irene aporta capturas de conversaciones subidas de tono que ha mantenido con el marido de Beatriz Trapote y fotos íntimas que él le habría enviado.

Las conversaciones subidas de tono entre Víctor Janeiro y su presunta amante

Vemos algunas de las conversaciones que han mantenido Irene y Víctor Janeiro durante este tiempo y lo cierto es que son subidas de tono. Eso sí, no todo se puede mostrar por televisión debido a su alto contenido erótico. En uno de los mensajes, Víctor y su amante hablan del tercer hijo del torero y Beatriz Trapote, lo que podría suponer que los mensajes no tienen mucha antigüedad y que se habrían producido durante su matrimonio con la periodista.

Irene nos cuenta que ha mantenido mensajes durante cuatro años y en ocasiones, pasaban semanas entre una conversación y otra. No desde el inicio eran subidos de tono, añade. Desvela, además, que "estaba aburrida" y decidió hablarle un principio de año para desearle felices fiestas. Ahí empezó todo: "Me da pone por ella porque, al fin y al cabo, nadie se merece enterarse de una infidelidad de esta manera".

"No te has cortado ni un poquito. ¿Por qué lo hace? No lo sé, quizás también se aburre mucho", añade nuestra invitada, que sospecha que ella no es la única chica que ha mantenido conversaciones similares con el torero y le consta que las fotos que tiene de él, las tienen otras mujeres. Por otro lado, no cree que Beatriz Trapote sepa nada de todo esto "pero se lo podría imaginar". Nunca llegaron a quedar en persona, pero se lo plantearon.

¿Por qué decide contar esta deslealtad cuatro años después?

Durante su entrevista, mucho se le ha preguntado a Irene y algo que interesaba a los colaboradores era saber por qué ha decidido destapar esta infidelidad ahora. Ella responde: "Yo nunca hubiera llamado a televisión para contar esto, pero se filtró, me preguntaron y yo dije que sí porque soy muy sincera". Además, desvela que el propio Víctor llegó a invitar a Irene a la inauguración de una heladería de Beatriz Trapote, pero ella desestimó la invitación porque no le parecía apropiado.

La reacción de Víctor Janeiro al escándalo

Al empezar el programa, 'Ya es verano' ha cebado esta entrevista y este escándalo sin decir el nombre del Janeiro implicado. Esto ha provocado que Víctor, directamente, elimine a Irene de su lista de amigos en Facebook. Eso sí, las conversaciones no se han perdido.

Los colaboradores se escandalizan al ver la foto íntima de Víctor Janeiro

Al iniciar el programa, Saúl Ortiz ha mostrado la foto íntima de Víctor Janeiro que Irene le ha reenviado. Las reacciones no se han hecho esperar. Verónica Dulanto se ha tapado la cara, visiblemente ruborizada, y el resto ha bromeado al respecto: "No tienes que ampliar porque no hace falta. A mí la pregunta que me viene es... ¿todo eso es tuyo?", dice Frank Blanco al respecto.